"Квартал 95" посвятил новую песню экс-главе Нацбанка Украины

Артисты извинились за предыдущую композицию.

Студия "Квартал 95" посвятила еще одну песню бывшей главе Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. На этот раз артисты извинились за предыдущую композицию. Видео с выступления опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук. Позже запись была удалена.

Ранее "Квартал 95" высмеял поджог дома Гонтаревой под Киевом. Актер студии Евгений Кошевой вместе с хором имени Веревки спел песню "Горел дом" ("Горила хата"). В песне, в частности, были такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".

Сама Гонтарева назвала номер позором. Выступление артистов вызвало волну возмущений в соцсетях.

Кошевой решил извиниться перед экс-главой Нацбанка Украины и в этот раз спел "У женщины прошу прощения, снова построим дачу вам, деньги соберут на "Дельта банка" карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица".

Дом Валерии Гонтаревой под Киевом действительно горел. Неизвестные бросили в него бутылку с зажигательной смесью. В конце августа женщину сбила машина в Лондоне. Она намерена просит политического убежища в столице Великобритании, если на Украине продолжаться "политические и физические преследования".

Ранее мы писали, что Зеленский посетил концерт студии "Квартал 95".

Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online