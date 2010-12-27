"Квартал 95" исполнил скандальную песню про поджог дома Гонтаревой

Артисты переписали слова композиции "Горела сосна, пылала".

Скандальный номер артистов студии "Квартал 95" и женской части Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Веревки про поджог дома экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой вызвал широкий общественный резонанс. Пародийная версия песни "Горела сосна, пылала" разделила украинцев по моральным принципам и вызвала волну возмущенных откликов.

Наиболее показательной стала оценка украинского олигарха Игоря Коломойского. Как не странно, но ему номер артистов очень понравился. В противовес выступил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Чиновник извинился перед Гонтаревой за этот номер.

Сама экс-глава НБУ назвала песню позором и предположила, что за всем этим стоит не кто иной, как олигарх Коломойский. В причастности Игоря Коломойского не сомневаются и пользователи соцсетей. Один из них заявил, что все это выглядит как "мелочные разборки между двумя некогда подельниками (Гонтаревой и Коломойским)". Другой написал, что эта песня имела бы смысл, если бы ее спели обманутые дольщики под окнами дома Гонтаревой в Лондоне. "Это был бы блестящий акт гражданского протеста, который многие бы поддержали".

Политолог Дмитрий Корнейчук предположил, что таким образом команда Зеленского попыталась переключить внимание общественности и остановить падение собственного рейтинга.

Ранее Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом. Злоумышленники бросили бутылку с зажигательной смесью. В офисе президента назвали поджог "грубым преступлением", раскрытие которого должно стать приоритетом для правоохранителей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее Добронравов прокомментировал переименование "Сватов".

Фото: скриншот видео "Квартал 95"