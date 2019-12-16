Зеленский посетил концерт студии "Квартал 95"

Бывшие коллеги лидера Украины напомнили ему о невыполненных обещаниях.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил концерт, основанной им юмористической студии "Квартал 95". В сети появился ролик, где видно, как глава государства спускается со сцены и занимает место в первом ряду.

В бытность участником "Квартала" Зеленский с коллегами нередко критиковал действующую власть. После того, как руководитель ушел на повышение остальные юмористы не стали изменять своим традициям. Во время своего выступления они в музыкальном номере напомнили Зеленскому об обещаниях посадить коррупционеров.

Весна прошла давно, еще не сел никто, а что, зимой у вас сажать не принято?

— спели артисты.

Напомним, что Владимир Зеленский официально возглавил Украину в мае этого года. Во втором туре выборов он набрал 73,2 % голосов.

Видео: YouTube/ Зе!Президент, Instagram/ iuliia_mendel