"Коламбус" обыграл "Бостон", Воронков и Марченко набрали по три очка

Игра закончилась со счетом 6:2.

Команда "Коламбус Блю Джекетс" обыграла представителей "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ледовая встреча завершилась с результатом 6:2 (1:1, 4:0, 1:1). В составе победителей по дублю оформили на 12 и 29, а также 30 и 40 минутах Шон Манахан и российский нападающий Дмитрий Воронков. Еще по одной шайбе в ворота соперников забросили на 28 и 44 минутах игры спортсмены Адам Фантили и Кирилл Марченко. От "Бостона" голы оппонентам реализовали на 16 и 45 минутах Павел Заха и Чарли Койл.

Россиянин Воронков в ходе матча НХЛ набрал 3 (2+1) очка. Его признали второй звездой встречи. На счету у соотечественника Марченко также записано три очка. За (1+2) результативных действия. Защитник со стороны "Коламбуса" Иван Проворов отдал одну голевую передачу, а защитник "Бостона" Никита Задоров очков не набрал.

В настоящее время "Бостон" в 42 очками располагается на третьем месте в рейтинге Атлантического дивизиона. "Коламбус" с 36 очками располагается на пятой позиции в Столичном дивизионе. В ночь на 29 декабря хоккеисты встретятся вновь в Бостоне.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET