"Каролина" уступила "Нэшвиллу" в матче плей-офф НХЛ

Игра закончилась со счетом 5:4.

"Каролина" уступила "Нэшвиллу" в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги. Третья игра серии первого раунда завершилась с результатом 5:4. Со стороны победителей отличились на 5 20, 35, 46 и 95 минутах встречи Райан Эллис, Филип Форсберг, Микаэль Гранлунд, Райан Джохансен и Мэтт Дюшен. От "Каролины" шайбы в ворота противников забросили на 16 24, 33 57 минутах Себастьян Ахо, Джордан Стаал, Винсент Трошек, Брэтт Песс.

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников совершил голевую передачу. Таким образом он набрал третье очко за три проведенных игры в рамках плей-офф турнира (отметился одним голом и двумя результативными передачами).

Его соотечественник, форвард из "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

Сейчас "Каролина" ведет в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующая игра состоится 23 мая в Нэшвилле. По итогам регулярного чемпионата НХЛ "Каролина" лидирует в рейтинге Центрального дивизиона, а "Нэшвилл" - находится на четвертом месте.

Передача Свечникова помогла "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче плей-офф НХЛ.

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