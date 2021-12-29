"Каролина" победила "Нэшвилл" в матче НХЛ

Андрей Свечников забил две шайбы и совершил результативную передачу.

"Каролина Харрикейнз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась на ледовой арене в Роли. Она завершилась с результатом 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) в пользу хозяев. Со стороны команды победителей заброшенными шайбами в воротах противников отметились на 11, 26, 40, 47 и 60 минутах спортсмены Брэди Шей, Йеспери Котканиеми, Джейккоб Слэвин и российский нападающий Андрей Свечников (реализовал дубль). Гости ответили на 39, 56 и 58 минутах матча голми Люка Кунина, Филипа Форсберга и Таннера Жанно.

Фрвард Свечников, помимо двух забитых шайб, записал на свой счет одну результативную передачу. Его соотечественник, нападающий из "Нэшвилла" Яков Тренин провел на льду 15 минут 53 секунды. Он не запомнился зрителям результативными действиями.

В настоящее время "Каролина" занимает вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб заработал в текущем сезоне НХЛ 70 очков в 48 играх. "Нэшвилл" (с 60 очками после 50 проведенных матчей) занимает пятое место в списке Западной конференции.

Капризов отдал передачу и забросил шайбу в юбилейной игре в НХЛ.

Фото и видео: Twitter / Carolina Hurricanes

