Капризов отдал передачу и забросил шайбу в юбилейной игре в НХЛ

"Флорида" победила "Миннесоту" со счетом 6:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов отдал результативную передачу и забросил шайбу в юбилейной игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На выездном матче на ледовой арене в Сент-Поле "Флорида" победила "Миннесоту" с результатом 6:2.

Заброшенными шайбами в воротах соперников от команды победителей отметился на 11,13 и 55 минутах спортсмен по имени Мэйсон Марчмент. Он реализовал хет-трик. Также голы совершили на 29, 42 и 54 минутах игры Энтони Дюклер, Аарон Экблад и Картер Верхаг.

Им ответили россиянин Кирилл Капризов и Матс Цуккарелло на 8 и 50 минутах матча соответственно. Форвард из РФ провел свой 100-й матч в лиге НХЛ. К настоящему моменту на счету у 24-летнего россиянина 45 проведенных матчей, в которых он набрал 61 очко (23 забитых шайбы и 38 результативных передач).

В матче ворота "Флориды" защищал российский голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Спортсмена признали третьей звездой игры. Защитник из "Миннесоты" Дмитрий Куликов провел на льду 16 минут 45 секунд. Он завершил матч с показателем полезности "-1".

"Сент-Луис" со счетом 5:2 на выезде обыграл "Оттаву".

Фото и видео: Twitter / Florida Panthers