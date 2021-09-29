"Хаббл" выявил увеличение скорости ветра в Большом Красном Пятне

Скорость вихря на Юпитере выросла на 8%

Телескоп "Хаббл" выявил значительное увеличение скорости ветра в Большом Красном Пятне на Юпитере. Устройство продолжает наблюдение за планетой на протяжении последних десяти лет. БКП является областью высокого давления, которая формирует на небесном теле антициклонический шторм. Зона не раз меняла цвет и увеличивалась в размерах.

В исследовании ученых, приведенном на онлайн-платформе Geophysical Research Letters, говорится о том, что с 2009 по 2020 года суммарная скорость потока воздуха в БКП увеличилась на 8%. Скорость вращения циклона достигает примерно 600 километров в час, а его диаметр значительно больше размеров Земли.

Ученые сообщили о мощном столкновении в космосе.

Фото: ©agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Видео: YouTube / NASA Goddard