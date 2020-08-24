В Китае высоко оценили ответ президента РФ на энергетический кризис в ЕС.

Читатели "Гуаньча": российский президент Владимир Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа. Китайский информационный портал опубликовал статью о реакции главы РФ на энергетический кризис в ЕС. Политик на пленарном заседании "Российской энергетической недели" заявил о том, что Москва не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия. При этом РФ готова увеличить поставки газа дополнительно, если об этом попросит Евросоюз.

Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" комментарий пользователя

Еще один читатель портала полагает, что лидера западных стран любят находить виноватых за свои ошибочные и не компетентные управленческие решения. Третий пользователь согласился с данным юзером. Он добавил, что Запад сам виноват в росте цен на топливо, но теперь пытается обвинить других в повышении стоимости энергоресурсов.

Путин: Россия намерена увеличить грузопоток по Севморпути.

Фото: Kremlin.ru