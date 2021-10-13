Путин: Россия не использует энергетику как оружие

Президент РФ рассказал о том, что Москва выполняет взятые обязательства по поставкам газа.

Владимир Путин заявил, что Россия не использует энергетику как оружие. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании в рамках "Российской энергетической недели". По мнению политика, такие обвинения не имеют под собой основания, а также являются политически мотивированной "болтовней".

Это и есть политически мотивированная болтовня, которая не имеет под собой оснований, что касается использования энергетики в качестве какого-то оружия. Россия вообще не использует никакого оружия. Где мы используем оружие? В каких конфликтах мы участвуем? Владимир Путин, президент РФ

Путин добавил, что относительно экономической сферы использование "оружия" со стороны России абсолютно исключено. Он напомнил, что даже в самые сложные исторические периоды, например, холодную войну, страна полностью выполняла взятые на себя контрактные обязательства. В частности, поставляла газ в европейский регион. Путин напомнил, что тогда руководство США также выступало против этого энергетического соглашения.

Путин сделал комплимент американской журналистке.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool

Фото: РЭН 2021