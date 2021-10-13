Глава РФ считает, что иностранку вводят в заблуждение.

Российский президент Владимир Путин сделал комплимент американской журналистке. Во время пленарного заседания "Российской энергетической недели" политик оценил "красивую женщину", которая модерирует мероприятие. При этом глава государства подчеркнул, что у них не выходит диалога по поставкам газа в европейский регион, так как журналистку телеканала CNBC "вводят в заблуждение".

Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал… Вы сказали: вы не поставляете газ в Европу по газопроводу. Вас вводят в заблуждение. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ напомнил, что страна наоборот, увеличивает поставки в Европу. Компания "Газпром" увеличили свои показатели на 10%, а страна - на 15%. Таким образом Владимир Путин ответил на вопрос о том, как РФ может заставить Европу верить в то, что она является надежным партнером, когда "энергия не поставляется по трубопроводам".

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Фото и видео: RIA_Kremlinpool

