Путин: Россия намерена увеличить грузопоток по Севморпути

Власти страны также планируют строить объекты инфраструктуры и совершенствовать портовое хозяйство по всей протяженности СМП.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на второй глобальной конференции Организации объединенных наций по устойчивому транспорту.

По словам российского лидера, роль Севморпути растет на фоне изменений климата. Также Он отметил, что Россия в настоящее время успешно осуществляет перевозки по этому маршруту.

Мы намерены кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути, по всей его протяженности, которая составляет 10,5 тысяч километров, строить объекты инфраструктуры, <…> совершенствовать портовое хозяйство. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства добавил, Россия приглашает всех заинтересованных партнеров активнее использовать возможности СМП для наращивания торговых операций с Европой.

Путин ранее отметил, что если бы государство не видело перспектив в развитии Северного морского пути, то этим бы проектом не занимались. К 2024 году планируется довести объем перевозок по Севморпути до 80 миллионов тонн.

Ранее президент заявил, что в этом году Россия намерена направить на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры 255 миллионов долларов.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций