Россия в 2021 году направит в авиаинфраструктуру 255 млн долларов

Президент РФ Владимир Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту заявил, что в 2021 году Россия намерена направить на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры 255 млн долларов.
Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока.
Владимир Путин, президент России
Путин отметил, что за счет эти денег будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов.
Ранее мы писали, что Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС. Он отметил необходимость роста сотрудничества по вопросам промышленности и сельского хозяйства.
Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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