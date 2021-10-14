Россия в 2021 году направит в авиаинфраструктуру 255 млн долларов

За счет этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов.

Президент РФ Владимир Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту заявил, что в 2021 году Россия намерена направить на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры 255 млн долларов.

Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока. Владимир Путин, президент России

Путин отметил, что за счет эти денег будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов.

Ранее мы писали, что Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС. Он отметил необходимость роста сотрудничества по вопросам промышленности и сельского хозяйства.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций