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Россия в 2021 году направит в авиаинфраструктуру 255 млн долларов

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За счет этих средств будет просубсидировано 417 региональных маршрутов.

Президент РФ Владимир Путин на открытии Второй Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту заявил, что в 2021 году Россия намерена направить на поддержку региональных авиаперевозок и модернизацию аэродромной инфраструктуры 255 млн долларов.

Особая роль в России традиционно отводится авиации, которая зачастую служит единственным связующим звеном, способным гарантировать транспортную доступность отдаленных регионов, поэтому мы многое делаем для поддержки региональных и местных авиаперевозок, прежде всего в интересах жителей Заполярья и Дальнего Востока.

Владимир Путин, президент России 

Путин отметил, что за счет эти денег будет просубсидировано 417 региональных маршрутов внутренних воздушных линий и модернизирована аэродромная инфраструктура более 60 аэропортов.

Ранее мы писали, что Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС. Он отметил необходимость роста сотрудничества по вопросам промышленности и сельского хозяйства.

Видео: YouTube / Организация Объединенных Наций 

Теги: авиаинфраструктура, владимир путин
Категории: Новости России, Лента новостей,

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