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Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС
Сегодня, 15:19
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Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС

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Глава РФ рассказал об общей задаче для стран-участниц в сфере экономического развития.

Российский президент Владимир Путин призвал наращивать кооперацию в ЕАЭС (Евразийском экономическом союзе). Такое заявление сделал глава государства, который принял участие в мероприятии в режиме видеоконференции. В частности, он отметил необходимость роста сотрудничества по вопросам промышленности и сельского хозяйства. Общей целью для участников станет формирование устойчивого рынка.

Считаю важным продолжать в ЕврАзЭс и планомерную работу по наращиванию кооперации в промышленной и сельхозсферах, обеспечению максимальной свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - так, чтобы сформировать действительно полноценный устойчивый общий рынок.

Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, по данным направления в ЕАЭС стороны добились уже многих результатов. За последние время участницы союза продвинулись в сфере унификации развития розничной торговли. Сейчас специалисты обращают внимание на гармонизацию законодательства по защите прав потребителей и обеспечения продовольственной безопасности.

Путин обратил внимание на неравенство в зарплатах женщин в развитых странах.

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Теги: владимир путин, еаэс, энергетика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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