Путин обратил внимание на неравенство в зарплатах женщин в развитых странах

Глава РФ выступил на III Евразийском женском форуме.

Российский президент Владимир Путин обратил внимание на случаи неравенства в зарплатах женщин в развитых странах. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на III Евразийском женском форуме. Политик считает, что для полноценной реализации прав еще много чего предстоит сделать.

Безусловно, в глобальном масштабе еще предстоит немало сделать для полноценной реализации прав женщин, для того, чтобы повсеместно обеспечивать возможность их свободного, недискриминационного участия во всех сферах жизни. Владимир Путин, президент России

Лидер страны оценил перекосы в развитых государствах, а также неравенство в профессиональном сообществе и зарплатах. По мнению Путина, ЕЖФ является дискуссионной площадкой, направленной на приближение достижения целей. Он положительно оценивает личный опыт участниц мероприятия, которые пользуются заслуженным уважением благодаря навыкам в своих сферах деятельности.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации