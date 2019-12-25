Путин: рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии

Глава РФ призвал не перекладывать проблемы с больной головы на здоровую.

Российский президент Владимир Путин заявил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Такое заявление глава государства сделал на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя". Спикер прокомментировал обратные заявления некоторых участников рынка.

И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, за последние десять лет в европейскую энергетическую систему поступательно закладывались системные изъяны, которые сейчас привели к имеющемуся кризису. Он напомнил, что пока данная система базировалась на атомной генерации и газе, таких проблем не возникало. При этом лидер страны уверен, что в современной России аналогичные трудности просто невозможно представить.

Путин: немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Шрёдеру за низкие цены на газ из РФ.

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