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Путин: немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Шрёдеру за низкие цены на газ из РФ

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Германия является одним из основных потребителей российского газа.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру за то, что российский газ Германия сейчас получает по низким ценам.

Такие страны, наши основные потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [газ] не по 1 000-1 500 [долларов за тыс. куб. м], а по 300 [долларов за тыс. куб. м].

Владимир Путин, президент России 

На пленарном заседании Владимир Путин также отметил, что к 2060 году Россия выйдет на необходимые показатели по углеродной нейтральности. Однако  чиновников, по его словам, ждет сложная, напряженная и длительная работа по достижению цели.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, российский газ
Категории: Новости России, Лента новостей,

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Орлов Андрей
Сегодня 17:48

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