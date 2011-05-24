Путин: немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Шрёдеру за низкие цены на газ из РФ

Германия является одним из основных потребителей российского газа.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что немецкие компании должны "низко поклониться" экс-канцлеру Герхарду Шрёдеру за то, что российский газ Германия сейчас получает по низким ценам.

Такие страны, наши основные потребители, как Германия, пусть низко поклонятся Герхарду Шрёдеру в ножки за то, что сейчас Германия получает [газ] не по 1 000-1 500 [долларов за тыс. куб. м], а по 300 [долларов за тыс. куб. м]. Владимир Путин, президент России

На пленарном заседании Владимир Путин также отметил, что к 2060 году Россия выйдет на необходимые показатели по углеродной нейтральности. Однако чиновников, по его словам, ждет сложная, напряженная и длительная работа по достижению цели.

Видео: kremlin.ru