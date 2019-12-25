Глава РФ рассказал об основной задаче человечества.

Российский президент Владимир Путин назвал срок выхода экономики на углеродную нейтральность. Об этом глава государства напомнил во время пленарного заседания на "Российской энергетической неделе". По словам политика, страна выйдет на необходимые показатели уже к 2060 году. Перед этим чиновников ждет сложная, напряженная и длительная работа по достижению цели, к которой будут привлечены специалисты широкого круга, а также общественные деятели и руководители компаний.

Добавлю, что Россия на практике стремится к углеродной нейтральности своей экономики. И мы ставим конкретный ориентир – не позднее 2060 года. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, сохранение климатических условий является основной задачей для человечества. Путин указал на то, что для энергетического рынка особенно важны механизмы по долгосрочной стабилизации.

Путин рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года.

Фото: Kremlin.ru