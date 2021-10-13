Президент РФ рассказал об ожиданиях от энергетического соглашения.

Российский президент Владимира Путин рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года. Такое заявление глава государства сделал в рамках пленарного заседания "Российской энергетической недели".

Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года. Владимир Путин, президент РФ

Политик объяснил коллегам, что текущие итоги соглашения говорят о том, что международное сотрудничество стран ОПЕК+ имеет все шансы для дальнейшего развития. Москва предлагает охватывать дополнительные сферы. В частности, те направления, которые связаны с освоением новых экологичных технологий по добыче ресурсов и переработке углеводородов. В РФ видят необходимость в обмене лучшими практиками по учету и снижения выработки углеводородного следа.

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Фото и видео: РЭН 2021