Путин: высокие цены на энергоресурсы могут обернуться негативными последствиями для всех

Глава РФ рассказал о плохих последствиях для производителей энергоресурсов.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что высокие цены на энергоресурсы могут обернуться негативными последствиями для всех, включая самих производителей. Такое заявление глава государства сделал во время пленарного заседания на "Российской энергетической неделе". По мнению политика, резкий скачок в ценах заставляет снижать объемы изготовления ресурсов.

Резкий многократный рост цен на энергоресурсы вгоняет предприятия, экономику, коммунальную сферу в ситуацию кардинального увеличения затрат, вынуждает сокращать потребление энергии, снижать объемы производства. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, отечественные производители прекрасно понимают негативные последствия высокой ценовой конъюнктуры.

Путин поручил продлить до 2035 года программу энергосбережения и энергоэффективности.