Путин поручил продлить до 2035 года программу энергосбережения и энергоэффективности

Глава РФ рассказал о реализации госпрограммы.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны актуализировать и продлить до 2035 года государственную программу энергосбережения и повышения энергоэффективности. Это необходимо для снижения нагрузки на окружающую природу. Такое заявление лидер страны сделал на пленарном заседании во время Российской энергетической недели.

Необходимо продлить ее, усилив работу по всем секторам национальной экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, ЖКХ, чтобы добиться амбициозных целей по снижению энергоемкости ВВП. Владимир Путин, президент РФ

Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

Фото и видео: РЭН 2021