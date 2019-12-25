Бывшая жена японского повара из Петербурга пожаловалась Бастрыкину на затягивание суда

Экс-супруга обвиняемого опасается, что он избежит наказания за истязание троих детей.

В Петербурге продолжается судебное разбирательство в отношении японского шеф-повара, обвиняемого в истязании пасынка и двух падчериц. Бывшая жена мужчины Екатерина считает, что он намеренно затягивает процесс, и вновь намерена обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом женщина рассказала "КП-Петербург".

По версии следствия, мужчина систематически избивал детей руками, ногами и различными предметами, сдавливал им шеи и душил подушкой. Кроме того, он заставлял несовершеннолетних часами стоять на коленях с поднятыми или вытянутыми руками, а для усиления давления клал на них тяжелые предметы. В одном из эпизодов к руке ребенка прикладывали нагретый паяльник. Также следствие сообщало об угрозах убийством, которые обвиняемый, по версии правоохранителей, высказывал в адрес двух детей на протяжении 2 лет.

Японца задержали в июне 2022 года и первоначально отправили в СИЗО. Однако спустя чуть больше месяца его перевели под домашний арест из-за хронического заболевания. Позже эту меру пресечения отменили. Екатерина утверждает, что сейчас бывший муж свободно передвигается и продолжает работать.

Уголовное дело поступило в Красногвардейский районный суд 19 апреля 2023 года. С тех пор материалы дважды возвращали прокурору, а судья по делу менялся. 27 февраля 2026 года разбирательство поступило в суд в третий раз, но уже без статьи об угрозе убийством: производство по этому обвинению прекратили в связи с истечением срока давности. Заседания переносили 8 раз.

По словам Екатерины, некоторые слушания откладывались из-за отсутствия у обвиняемого переводчика или адвоката. Женщина также рассказала, что однажды перед заседанием мужчина пел в коридоре суда песню, под которую, как утверждает семья, избивал детей. Это вызвало у них сильную эмоциональную реакцию.

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Фото: Piter.TV