Лжесиловик выманил у бизнесмена в Петербурге 35 млн рублей на "производство БПЛА"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.

В Северной столице расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. После общения с аферистом предприниматель лишился 35 млн рублей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

По данным УФСБ по Ленинградскому военному округу и МВД, подозреваемый выдавал себя за высокопоставленного сотрудника органов безопасности и убедил бизнесмена передать деньги якобы на производство беспилотных летательных аппаратов.

В результате предприниматель понес серьезные финансовые потери, он сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали по горячим следам, по решению суда его заключили под стражу.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства аферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам 7,5 млн рублей.

Видео: УФСБ по Ленинградскому военному округу и МВД