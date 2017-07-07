Лжесиловик выманил у бизнесмена в Петербурге 35 млн рублей на "производство БПЛА"

В Северной столице расследуют уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. После общения с аферистом предприниматель лишился 35 млн рублей, сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
По данным УФСБ по Ленинградскому военному округу и МВД, подозреваемый выдавал себя за высокопоставленного сотрудника органов безопасности и убедил бизнесмена передать деньги якобы на производство беспилотных летательных аппаратов.
В результате предприниматель понес серьезные финансовые потери, он сообщил о преступлении в правоохранительные органы. Подозреваемого задержали по горячим следам, по решению суда его заключили под стражу.
Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства аферы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве.
Ранее мы сообщали, что пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам 7,5 млн рублей.
Видео: УФСБ по Ленинградскому военному округу и МВД
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