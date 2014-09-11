Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам 7,5 млн рублей

Она передала их "для декларирования".

В Выборгском районе полицейские ищут злоумышленников, обманувших пенсионерку. Об этом рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 августа обратилась 78-летняя жительница дома по Северному проспекту. Она рассказала, что с 3 по 31 июля ей позвонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили её передать курьеру 7 495 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Недавно житель Приморского района представился "Марией" в переписке и выманил у мужчины 55 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv