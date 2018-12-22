Житель Приморского района представился "Марией" в переписке и выманил у мужчины 55 тыс. рублей

Спустя некоторое время "подруга" пожаловалась на финансовые проблемы и попросила денег.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего горожанина. Ему вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество), рассказали 6 августа в надзорном ведомстве.

В августе прошлого года потерпевший познакомился в мессенджере с "Марией", по фото девушка была красивой, и переписка быстро приобрела доверительный характер. Спустя некоторое время "подруга" пожаловалась на финансовые проблемы и попросила денег. Мужчина выполнил просьбу, ожидая встречи. Однако по другую сторону экрана оказался житель Приморского района, выманивший в сумме 55 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV