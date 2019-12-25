"Флорида" стала победителем регулярного чемпионата НХЛ

Клуб заработал в текущем сезоне 122 очка.

"Флорида" выиграла регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. Об этом стало известно по результатам проведенного в рамках турнира матча "Колорадо" - "Нэшвилл". Клуб впервые завоевал Президентский кубок. "Колорадо" уступил "Нэшвиллу" по серии буллитов с результатом 4:5 Б.Таким образом хоккейная команда потеряла шансы обогнать "Флориду" в рейтинге. За 81 проведенную игру регулярного чемпионата "Колорадо" набрал только 119 очков, в то время как "Флорида" - 122.

Напомним, что трофей "Президентский кубок" дает преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Также клуб стал лучшим в своем Атлантическом дивизионе. В предыдущем сезоне приз регулярного чемпионата выиграл "Колорадо".

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