Игра закончилась со счетом 3:2.

Гол Капризова в овертайме принес "Миннесоте" победу над "Калгари" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Домашняя игра завершилась в овертайме с результатом 3:2. В составе клуба победителей заброшенными шайбами в ворота оппонентов отметились на 27, 52 и 61 минутах спортсмены Йонас Бродин, Фредерик Годро и российский нападающий Кирилл Капризов. От "Калгари" отличились на 23 и 58 минутах встречи Джонни Гудро и Элиас Линдхольм.

Кирилл Капризов забросил свою 46-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. В общей сложности в активе спортсмена записано 106 очков (46 голов и 60 передач) в 80 проведенных матчах. В списке лучших бомбардиров лиги он расположился на шестой позиции. Защитник из "Калгари" Никита Задоров провел два результативных паса сокомандникам. Он набрал 22 очка (4+18) за 73 игры.

Сейчас "Миннесота" занимает второе место в списке Центрального дивизион. "Калгари" является лидером Тихоокеанского дивизиона.

"Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом полуфинальном матче футбольной Лиги чемпионов.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

