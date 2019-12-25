"Флорида" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 4:3.

"Флорида" обыграла "Чикаго" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:3 в овертайме. Со стороны победителей шайбы в ворота соперников на 28, 34, 50 и 65 минутах встречи забили Александр Веннберг, Энтони Даклер, Брендон Монтор, Сэм Беннетт. От "Чикаго" отличились на 14, 31, 60 минутах Адам Годетт, Винни Хиностроза и Алекс Дебринкэт.

Российский нападающий от "Флориды" Григорий Денисенко отметился результативным пасом в эпизоде с забитой шайбой Даклера. Форвард набрал свое первое очко в рамках текущего сезона НХЛ, ставшего для него дебютным. Он вышел на лед в турнире в четвертый раз.

В настоящее время "Флорида" занимает второе место в рейтинге Центрального дивизиона. Клуб набрал 71 очко. У "Чикаго" есть 50 очков, что позволяет команде находиться на шестом месте в таблице.

"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ.

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