"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ

Игра закончилась со счетом 7:4.

"Тампа" со счетом обыграла "Чикаго" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 7:4. В составе клуба-победителя забитыми шайбами отметились на 1, 5, 16, 27 30, а также 34 и 60 минутах спортсмены Эрик Чернак, Янни Гурд, Алекс Барре-Булле, Брэйден Пойнт, Блейк Коулман, Алекс Киллорн (реализовал дубль). Со стороны проигравших отличились на 12, 18, 40 и 54 минутах Брэндон Хагель, Уайотт Калинюк, Данкан Кит, Доминик Кубалик.

Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев совершил две результативные передачи. Он заработал в текущем сезоне НХЛ 28 очков (за два гола и 26 голевых передач) в 49 проведенных матчах. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков по воротам. Форвард из "Чикаго" Никита Задоров не сумел отличиться в игре.

На данный момент "Тампа" гарантировала себе место в плей-офф. Команда набрала 68 очков в рейтинге Центрального дивизиона, расположившись на третьей позиции списка. "Чикаго" идет на шестом месте с 49 очками.

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Видео: YT / SPORTSNET