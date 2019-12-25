Названы даты проведения "Евровидения" в 2021

Международный песенный конкурс состоится в следующем году в Роттердаме.

Представители Европейского вещательного союза (EBU) назвали даты и место проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в 2021 году. Об этом сообщается на сайте события.

В следующем году состязание пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Исполнители из разных стран поборются за первенство на той же сцене, которая была отведена для мероприятия в 2020 году. Организацией шоу займется команда продюсеров Евровидения, которая должна была работать в этом году.

Напомним, "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо конкурса организаторы провели специальный концерт Europe Shine a Light ("Европа зажигает огни"). В этот раз не было традиционного голосования и борьбы между конкурсантами, а, следовательно, и победителя. Несмотря на это, зрители выбрали своих фаворитов.

Ранее мы писали, что специальный концерт "Евровидения" посмотрели 73 млн зрителей.

Фото: Instagram / eurovision