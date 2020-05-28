Зрители назвали фаворитов "Евровидения-2020"

Первое место присудили исполнителю из Швейцарии.

В этом году Международный песенный конкурс "Евровидение" был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него организаторы провели специальный концерт Europe Shine a Light ("Европа зажигает огни"). В этот раз не было традиционного голосования и борьбы между конкурсантами, а, следовательно, и победителя. Несмотря на это, были названы гипотетические фавориты конкурса.

24 мая в сети появились результаты одного из народных голосований, проведенного в режиме онлайн. Зрители присудили первое место исполнителю из Швейцарии. На втором и третьем местах оказались Латвия и Армения. Российская группа Little Big с композицией Uno в этом опросе заняла лишь девятое место.

Однако в других голосованиях, например, на телеканалах Швейцарии, Дании и Австралии, зрители присудили победу Исландии. На втором месте оказались россияне, на третьем литовская группа The Roop с песней On Fire.

Если брать во внимание количество просмотров роликов на YouTube, то впереди с большим отрывом оказывается Little Big. С момента публикации видео российской рейв-группы набрало более 99 млн просмотров.

На втором месте с показателем 7,5 млн просмотров оказались музыканты из Литвы. Замыкает тройку лидеров представитель Азербайджана с результатом в 5 млн просмотров.

Ранее мы писали, что специальный концерт "Евровидения" посмотрели 73 млн зрителей.

Видео: YouTube / Eurovision Song Contest