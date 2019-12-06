"Ее построили не для нас": станция метро "Шушары" оказалась не нужна жителям Шушар

Станцию "Шушары" Фрунзенского радиуса строили с начала 2014 года и открыли в Петербурге два месяца назад, 3 октября. В этот день сюда приехали сотни жителей. Однако уже спустя месяц оказалось, что пассажиропоток в "Шушарах" намного ниже ожидаемого: вместо заявленных 60 тысяч человек - менее 4 тысяч. В двухмесячный маленький юбилей станции мы решили узнать, кто все-таки ей пользуется.
Пассажиры метро, которых корреспондент опросил в непосредственной близости от станции, в целом довольны новыми "Шушарами".
Я работаю в компании "Тойота", мне удобно добираться на работу на метро. Раньше добирался на корпоративной развозке. Так быстрее и без пробок.
Их устраивает расположение – стало удобнее добираться до "Купчино". А что думают жители одноименного посёлка, для которых и строилась самая южная станция Фрунзенского радиуса?
Оно здесь не используется шушарскими жителями. Неудобно добираться, нет маршруток никаких, есть только из Колпино, в принципе, только они и пользуются им.
Тридцать лет ждали это метро, его тогда еще обещали, дождались в промзоне. Мне кажется, это для завода Тойота простроено, не для нас.
Мы были обмануты, когда покупали квартиру в Шушарах, естественно мы не смотрели даже, просто поверили и все. Оказалось, что метро у нас далеко, даже на машине проще доехать до "Купчино" или "Звездной".
Оказалось, что опрошенным жителям поселка Шушары крайне неудобно добираться до новой станции. Проще воспользоваться привычным способом: доехать на автобусе до "Звездной" или "Купчино". Для кого тогда построили "Шушары", почему так назвали и будет ли станция пользоваться спросом в дальнейшем – остается загадкой.
Ранее Александр Беглов рассказал, что через два года в Шушарах появятся семь новых школ и детских садов, а также две поликлиники.
Фото и видео: Piter.TV
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