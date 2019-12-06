"Ее построили не для нас": станция метро "Шушары" оказалась не нужна жителям Шушар

Piter.TV доехал до Шушар в вечерний час пик, чтобы узнать, насколько сейчас популярна новая станция метро. Мнения жителей в разных частях поселка разделились и, более того, оказались диаметрально противоположными.

Станцию "Шушары" Фрунзенского радиуса строили с начала 2014 года и открыли в Петербурге два месяца назад, 3 октября. В этот день сюда приехали сотни жителей. Однако уже спустя месяц оказалось, что пассажиропоток в "Шушарах" намного ниже ожидаемого: вместо заявленных 60 тысяч человек - менее 4 тысяч. В двухмесячный маленький юбилей станции мы решили узнать, кто все-таки ей пользуется.

Пассажиры метро, которых корреспондент опросил в непосредственной близости от станции, в целом довольны новыми "Шушарами".

Я работаю в компании "Тойота", мне удобно добираться на работу на метро. Раньше добирался на корпоративной развозке. Так быстрее и без пробок.



Их устраивает расположение – стало удобнее добираться до "Купчино". А что думают жители одноименного посёлка, для которых и строилась самая южная станция Фрунзенского радиуса?

Оно здесь не используется шушарскими жителями. Неудобно добираться, нет маршруток никаких, есть только из Колпино, в принципе, только они и пользуются им.

Тридцать лет ждали это метро, его тогда еще обещали, дождались в промзоне. Мне кажется, это для завода Тойота простроено, не для нас.

Мы были обмануты, когда покупали квартиру в Шушарах, естественно мы не смотрели даже, просто поверили и все. Оказалось, что метро у нас далеко, даже на машине проще доехать до "Купчино" или "Звездной".

Оказалось, что опрошенным жителям поселка Шушары крайне неудобно добираться до новой станции. Проще воспользоваться привычным способом: доехать на автобусе до "Звездной" или "Купчино". Для кого тогда построили "Шушары", почему так назвали и будет ли станция пользоваться спросом в дальнейшем – остается загадкой.



Ранее Александр Беглов рассказал, что через два года в Шушарах появятся семь новых школ и детских садов, а также две поликлиники.

Фото и видео: Piter.TV