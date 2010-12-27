Пассажиропоток в час пик составляет менее 4 тысяч человек.

Жители Шушар редко пользуются новой станцией метро. К такому выводу пришли журналисты издания The Village.

Оказалось, что в час пик пассажиропоток на станции "Шушары" вместо заявленных 60 тысяч человек составляет менее 4 тысяч. Очевидцы рассказывают, что в 09:30 утра в вагоне поезда один-два человека. На других станциях в эти часы настоящий затор. Огромная толпа движется по направлению к метро, спеша на работу или учебу.

В период с 3 октября по 3 ноября пассажиропоток на станции "Шушары" составил около 120 тысяч человек. К слову, на "Дунайской" за этот же период времени проходимость была 410 тысяч человек, на "Проспекте Славы" – 525 тысяч. Возможно, на эти цифры влияет местоположение станций, "Шушары" находятся в промзоне.

Как показал опрос, станцией больше всего пользуются жители Колпино, поскольку оттуда пустили экспресс-автобус и еще два маршрута. Также горожане добираются до метро на автомобилях. К 2020 году возле станции обещают достроить перехватывающую парковку.

Ранее в петербургском метро объяснили, зачем на некоторых станциях меняют светильники.

Фото: Piter.TV