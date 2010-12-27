В петербургском метро объяснили, зачем на некоторых станциях меняют светильники

Отслужившие торшеры таили опасность.

На станции метро "Площади Ленина" продолжаются работы по замене светильников в наклонном ходе первого вестибюля, сообщили в пресс-службе петербургской подземки. Первые изменения горожане заметили еще на прошлой неделе. Также в метро ответили на вопрос петербуржцев, с какой целью красивые привычные торшеры меняют на металлические современные.

По словам начальника Службы электроснабжения подземки Александра Плотникова, старые светильники уступают новым в связи с необходимой реконструкцией всей системы освещения станции. Деревянные торшеры, разработанные еще в 1958 году, износились. Для более хорошего освещения эскалаторного пути от входа до вагонов на работу заступают светодиодные лампы.

В старых светильниках быстро перегоравшие лампы влекли за собой серьезные пожарные риски. Этот факт сокращал и срок службы торшеров. Новые 58 светильников помогут избежать возможных возгораний, а 60-летние отслужившие торшеры отправятся на хранение в подсобки. Отмечается, что старые светильники не представляют исторической ценности, поскольку сама станция не признана памятником.

Также в петербургском метро объяснили, чем их поезда отличаются от обычных.

Фото: пресс-служба метро