В петербургском метро объяснили, чем их поезд отличается от обычных

У поезда метрополитена и поезда железной дороги разные двигатели.

В среду, 20 ноября, в петербургском метро объяснили, чем их поезд отличается от вагонов РЖД. Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Как оказалось, у поездов разные двигатели и разное напряжение. В метрополитене используют 825 Вольт, а на железной дороге – 3000 Вольт.

"Ток в метро идёт от контактного рельса, расположенного сбоку от путей, а на железной дороге – от контактной сети сверху", —сказано в сообщении.

Также сотрудники метрополитена отметили, что вагоны метро и ж/д разные и по размеру. Дело в том, что в подземке состав меньше для того, чтобы он мог помещаться в тоннель. Самый большой поезд в Северной столbце может насчитать 8 вагонов.

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Фото:Piter.TV