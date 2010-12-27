Петербуржцы заметили "подмену" светильников на станции "Площадь Ленина"

Известно, что "старые" светильники будут храниться на складах петербургского метрополитена.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что на станции "Площадь Ленина" заменили светильники. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Горожане заметили, что у светильников изменилось крепление. Новые выполнены из металла, они визуально похожи на прежние. В пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен" отметили, что светильники поменяли для безопасности пассажиров. Как оказалось, ранее "станция очень темная, было много фактов травмирования пассажиров".

Работы по замене предметов освещения ведутся ночью. "Старые" лампы отвезут на склад петербургского метрополитена.

Ранее мы сообщали о том, что на станции метро "Выборгская" неизвестные распылили перцовый баллончик.

Фото:Piter.TV