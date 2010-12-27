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На станции метро "Выборгская" неизвестные распылили перцовый баллончик
Сегодня, 12:14
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IRINA_CHALKINA

На станции метро "Выборгская" неизвестные распылили перцовый баллончик

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К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 22 ноября, на станции метро "Выборгская" неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Как оказалось, около десяти утра на платформе станции "Выборгская" произошла драка между тремя мужчинами. Один успел отбиться от нападавших и затеряться в толпе, а агрессоры направились в сторону эскалатора. Через какое-то время пассажиры почувствовали неудобство в носу и першение в горле. По словам очевидцев, люди, которые спускались в метро начали экстренно убегать вверх по эскалатору.

К счастью, никто не пострадал. Полицейские ищут распыливших баллончик. 

Ранее мы сообщали о том, что на станции метро "Старая деревня" на пути упал пассажир.

Фото:Piter.TV

Теги: метро выборгская, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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