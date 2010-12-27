К счастью, никто не пострадал.

В пятницу, 22 ноября, на станции метро "Выборгская" неизвестные распылили перцовый баллончик. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Как оказалось, около десяти утра на платформе станции "Выборгская" произошла драка между тремя мужчинами. Один успел отбиться от нападавших и затеряться в толпе, а агрессоры направились в сторону эскалатора. Через какое-то время пассажиры почувствовали неудобство в носу и першение в горле. По словам очевидцев, люди, которые спускались в метро начали экстренно убегать вверх по эскалатору.

К счастью, никто не пострадал. Полицейские ищут распыливших баллончик.

Ранее мы сообщали о том, что на станции метро "Старая деревня" на пути упал пассажир.

Фото:Piter.TV