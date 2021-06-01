"Боксбалет" Антона Дьякова не получил "Оскар"

Награда досталась "Стеклоочистителю" Альберто Мьельго.

Короткометражный российский мультфильм "Боксбалет" режиссера Антона Дьякова не получил "Оскар". Главный приз в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм" достался проекту "Стеклоочиститель" (The Windshield Wiper, 2021) авторства Альберто Мьельго.

Напомним, что работа "Боксбалет" ранее была отмечен премией "Икар", а также короткометражка была признана лучшей в номинации на фестивале "Короче". В начале февраля 2020 года было объявлено, что он и одержавший победу "Стеклоочиститель" включены в число номинантов на "Оскар". На премию также претендовали "Дела искусства" (Affairs of the Art, 2020) Джоанны Куинн, "Бестия" (Bestia, 2021) Хьюго Коваррубиаса и "Робин" (Robin Robin, 2021) Дэна Оджари и Майкла Плиза.

Зрители "Оскара" проголосовали за "Армию мертвецов" Снайдера.

Фото и видео: YouTube / Variety

