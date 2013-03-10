В коротком перечне значится 15 работ.

Российский мультфильм "Боксбалет" попал в шорт-лист кинопремии "Оскар". Речь идет о короткометражной работе, созданной режиссером Антоном Дьяковым. Проект оказался в списке, утвержденном Американской киноакадемией. Он поборется за приз в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм". В длинном перечне находились 82 мультфильмов, но в короткий список вошли всего 15 из них. Церемония награждения лауреатов запланирована на март 2022 года.

Известно, что хронометраж "Боксбалета" составляет 15 минут. История рассказывает о чувствах между боксером Евгением и балериной Ольгой. В 2021 году данный мультфильм победил в номинации "Лучшая анимационная работа" в рамках фестиваля "Короче".

Напомним, что в сентябре текущего года Дьякову вручили главный приз в номинации "Короткий метр" на премии "Икар".

В список номинантов на "Оскар" попал российский фильм "Разжимая кулаки".

Фото и видео: YouTube / IN THE PALACE