В список номинантов на "Оскар" попал российский фильм "Разжимая кулаки"

В этой же номинации представлено еще более 90 картин.

Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" вошел в лонг-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Это следует из сообщения организаторов премии.

Действие разворачивается в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур, который зажат между отвесными скалами. Сюда после трагических событий перевез семью Заур. Сыновей и дочь он воспитывает строго, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Старший сын Аким уже сбежал в ближайший крупный город Ростов на заработки. Младший Дакко еще не знает, чего хочет от жизни. Дочь Ада активно строит планы побега. Несмотря на то, что она взрослая девушка, отец видит ее маленьким беззащитным ребенком. Разомкнуть крепкие отцовские объятия оказывается сложнее, чем казалось.

В номинации также представлено более 90 картин. Среди них "Плохие дороги" украинского режиссера Натальи Ворожбит, "Шамбала" режиссера Артыкпая Суюндукова из Киргизии, " Желтая кошка" казахстанского режиссера Адильхана Ержанова и др.

94-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 8 февраля 2022 года.

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Видео: YouTube / HD Трейлеры