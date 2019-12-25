Николас Кейдж сыграет графа Дракулу в фильме "Рэнфилд"

Сюжет расскажет о пациенте психиатрической больницы, который одержим жаждой крови.

Популярный американский актер Николас Кейдж исполнит главную роль в фильме "Рэнфилд" по мотивам романа Брэма Стокера. Он сыграет графа Дракулу. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Разработкой картины занимается студия Universal Pictures. Сюжет расскажет о пациенте психиатрической больницы, который одержим жаждой крови. В надежде обрести вечную жизнь, он становится подручным графа Дракулы.

Создатели описывают этот проект, как современную приключенческую историю комедийного характера. Режиссером выступил автор "Робоцыпа" Крис Маккей. Дата премьеры фильма пока не объявлена.

Ранее мы писали, что в прокат вышла выдвинутая на "Оскар" драма "Купе номер шесть".

Фото: Instagram / nicolascagefans