Вышел трейлер фильма "Дракула" Люка Бессона

Мировая премьера состоится 30 июля.

Компания LBP Productions представила первый трейлер фильма "Дракула". Режиссером картины выступил Люк Бессон.

Сюжет является новой интерпретацией романа Брэма Стокера. Граф Дракула вернулся с войны и узнал, что его любимая жена Елизавета мертва. Узнав, что в будущем она возродится, герой обрекает себя на бессмертие и становится вампиром.

В главных ролях сыграли Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и другие. Мировая премьера состоится 30 июля.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер боевика "Главы государств".

Видео: YouTube / Ascot Elite Entertainment F