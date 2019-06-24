Вышел трейлер фильма "Дракула" Люка Бессона

Компания LBP Productions представила первый трейлер фильма "Дракула". Режиссером картины выступил Люк Бессон.
Сюжет является новой интерпретацией романа Брэма Стокера. Граф Дракула вернулся с войны и узнал, что его любимая жена Елизавета мертва. Узнав, что в будущем она возродится, герой обрекает себя на бессмертие и становится вампиром.
В главных ролях сыграли Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и другие. Мировая премьера состоится 30 июля.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер боевика "Главы государств".
Видео: YouTube / Ascot Elite Entertainment F
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