В прокат вышла выдвинутая на "Оскар" драма "Купе номер шесть"

Фильм заявлен на номинацию от Финляндии.

В российский кинопрокат вышла драма "Купе номер шесть". Данный фильм номинирован на премию "Оскар" от Финляндии. Сюжет рассказывает о местной студентке, которая решается совершить поездку к Петроглифам в российский город Мурманск. При этом ее попутчиком в дороге становится грубый мужчина, работающий шахтером. Сначала герои раздражают друг друга, но после их начинают связывать теплые чувства.

Режиссером картины стал Юхо Куосманена. Главные роли исполнили Сайди Хаарла и Юрий Борисов. Девушка получила награду Европейской киноакадемии за работу над фильмом. В фильме также заявлены Динара Друкарова и Юлия Ауг.

На экраны выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо".

Фото: кадр из фильма "Купе номер шесть"

