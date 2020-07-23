На экраны выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо"

Картина перенесет зрителя в 60-е года ХХ века.

На российские широкие экраны выходит фильм "Прошлой ночью в Сохо". Создателем картины выступил автор таких шедевров как "Зомби по имени Шон" и "Скотт Пилигрим против всех" режиссер Эдгар Райт. Сюжет истории вертится вокруг девушки по имени Элоиза, которая живет в Лондоне. Героиня выросла вместе с матерью, которая лишила себя жизни, а также с бабушкой по имени Пегги. По мнению пожилой женщины, столица Британии в 60-х годах ХХ века была лучшим городом на земле. Когда Элоиза переезжает в район Сохо, начинают твориться странные вещи.

Создатели обещают, что зрители смогут полностью погрузиться в атмосферу 60-х годов. В картине герои будут танцевать буги-вуги и свинг, а Элоиза исполнит легендарную композицию "Downtown". Ани Тейлор-Джой сама спела песню, а после выпустила ее в качестве сингла.

Возрастное ограничение: 18+

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Фото: кадры из фильма

