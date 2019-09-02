Эдгар Райт снимет фильм о призраке актрисы немого кино

Картина будет основана на рассказе Саймона Рича.

Режиссер Эдгар Райт снимет фильм "Сцена 13", сюжет которого основан на одноименном рассказе Саймона Рича. Об этом сообщает Deadline.

История расскажет о режиссере, который познакомился с призраком актрисы немого кино, обитающем на киностудии в течение многих лет. Во время общения мужчина и привидение поймут, что между ними много общего.

Сценарий для фильма напишет сам Саймон Рич. Также он выступит в роли сопродюсера ленты вместе с Райтом.

Эдгар Райт известен зрителям по своим работам над фильмами "Зомби по имени Шон" и "Малыш на драйве". Кроме "Сцены 13" режиссер готовит к производству картину о похищении детей "Цепь" и экранизацию романа "Установите мое сердце на пять" про андроида-сценариста.

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