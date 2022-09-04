Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте.

В Черном море обнаружили "яхту-призрак". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У берегов Большого Утриша в акватории моря инспекторы нашли пустое дрейфующее судно. Внутри яхты не обнаружили никаких документов. Ее отбуксировали в порт Большого Утриша и вызвали экстренные службы для разбирательств.

Позже стало известно, что судно принадлежит компании "Сила ветра" в Геленджике. Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте, и ее унесло стихией унесло в открытое море.

Ранее мы сообщали, что на юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна.

Видео: Telegram / SHOT