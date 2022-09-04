  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:33
180
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Черном море обнаружили "яхту-призрак"

0 0

Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте.

В Черном море обнаружили "яхту-призрак". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

У берегов Большого Утриша в акватории моря инспекторы нашли пустое дрейфующее судно. Внутри яхты не обнаружили никаких документов. Ее отбуксировали  в порт Большого Утриша и вызвали экстренные службы для разбирательств.

Позже стало известно, что судно принадлежит компании "Сила ветра" в Геленджике. Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте, и ее унесло стихией унесло в открытое море.

Ранее мы сообщали, что на юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: призрак, черное море, яхта
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии