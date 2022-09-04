В Черном море обнаружили "яхту-призрак". Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
У берегов Большого Утриша в акватории моря инспекторы нашли пустое дрейфующее судно. Внутри яхты не обнаружили никаких документов. Ее отбуксировали в порт Большого Утриша и вызвали экстренные службы для разбирательств.
Позже стало известно, что судно принадлежит компании "Сила ветра" в Геленджике. Из-за сильного ветра яхта сорвалась с места швартовки в бухте, и ее унесло стихией унесло в открытое море.
Ранее мы сообщали, что на юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна.
Видео: Telegram / SHOT
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