На юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна

Береговая охрана спасла с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.

На юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Геннадия Айвазяна. Об этом сообщает издание la Gazzetta del Mezzogiorno.

Инцидент произошел в Ионическом море близ южного города Катандзаро. 40-метровая яхта "Сага" вышла из порта Галлиполи в направлении Милаццо. Причины крушения судна неизвестны.

Береговая охрана Италии спасла с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа. Попытки посадить затонувшую яхту на мель были безуспешными из-за ухудшения погодных и морских условий.

Отметим, что Геннадий Айвазян является совладельцем холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателем совета директоров компании "Крутрейд".

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Видео: Telegram / SHOT