  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:19
135
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Айвазяна

0 0

Береговая охрана спасла с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.

На юге Италии затонула яхта российского бизнесмена Геннадия Айвазяна. Об этом сообщает издание la Gazzetta del Mezzogiorno.

Инцидент произошел в Ионическом море близ южного города Катандзаро. 40-метровая яхта "Сага" вышла из порта Галлиполи в направлении Милаццо. Причины крушения судна неизвестны.

Береговая охрана Италии спасла с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа. Попытки посадить затонувшую яхту на мель были безуспешными из-за ухудшения погодных и морских условий.

Отметим, что Геннадий Айвазян является совладельцем холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателем совета директоров компании "Крутрейд".

Ранее мы сообщали, что сотрудники МЧС спасли 16 человек с дрейфующей рыболовецкой баржи в Хабаровском крае.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: бизнесмен, геннадий айвазян, италия, яхта
Категории: Лента новостей, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии