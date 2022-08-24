Всех доставили на вертолете Ми-8 в поселок Озерпах.

Сотрудники МЧС спасли 16 человек с дрейфующей рыболовецкой баржи в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Всех доставили на вертолете Ми-8 в поселок Озерпах. Состояние людей оценивается как удовлетворительное. Вертолет отправлен на дозаправку, после чего вернется в район проведения спасательных работ.

Утром 24 августа в СМИ появилась информация, что две баржи с рыбообработчиками унесло в открытое море. Их сорвало с якоре сильными волнами.

Ранее мы сообщали, что площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров.

Видео: Telegram / 112