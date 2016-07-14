Она достигла отметки в 9,47 тысячи гектаров.

Площадь лесных пожаров под Рязанью увеличилась за сутки на 850 гектаров. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

С утра 22 августа площадь лесных пожаров составляла 8,62 тысячи гектаров. Утром 23 августа площадь достигла отметки в 9,47 тысячи гектаров. Также в Авиалесоохране сообщили, что на землях лесного фонда в Рязанской области действовали два пожара на площади 7,46 тысячи гектаров.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров.

Видео: МЧС России