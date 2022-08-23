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В Ростовской области площадь пожара достигла 50 гектаров

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Всего для борьбы с огнем привлекли 177 человек и 52 единицы техники.

В Каменском районе Ростовской области площадь пожара достигла 50 га. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Инцидент произошел в Калитвинском лесничестве. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Позднее она стала увеличиваться. Всего для борьбы с огнем привлекли 177 человек и 52 единицы техники.

Ранее мы сообщали, что дополнительный отряд МЧС направлен для тушения пожаров в Рязанскую область.

Видео: Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Теги: площадь пожара, пожар, ростовская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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